Palermo sconfitto dalla Virtus Verona: ha deciso il gol di Menato

L’amichevole estiva del Palermo contro la Virtus Verona finisce 0-1. Ha deciso il nuovo acquisto Alessio Menato per la squadra veneta andata in gol al 57'. Il gol è nato da un ottimo anticipo in chiusura da parte di Ruggero, con conseguente azione personale del difensore sulla destra che imbeccava il giovane attaccante negli ultimi sedici metri. Bravo Menato a trafiggere il portiere avversario con un diagonale da destra. Per la formazione di Gigi Fresco è stata un'occasione importante per collaudare uomini e moduli dopo pochi giorni di allenamenti, con un’ampia rotazione di giocatori nel corso della ripresa inclusi alcuni elementi in prova. Nel primo tempo i rossoblù erano scesi con Sibi; Cabianca, Ruggero, Cellai, Faedo, Daffara; Zarpellon, Toffanin; Danti, Casarotto e Gomez. Palermo più pimpante nel primo tempo poi sulle gambe nella ripresa per i carichi di lavoro ma anche la Virtus non è stata brillante ma ha avuto il merito di fare gol e difendere bene il vantaggio. Rosanero però evanescenti in attacco. Prima del fischio d'inizio, per volontà di entrambi i club, si è rispettato un minuto di silenzio per commemorare l'anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Prossimo test per la squadra di Eugenio Corini il 22 luglio a Rovereto contro il Bologna