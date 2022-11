Palermo, Segre: “A Cosenza un incidente di percorso. Ci rifaremo col Venezia”

"Siamo un gruppo di ragazzi che non si conoscevano e non avevano mai giocato insieme e ci vuole del tempo. Ma dopo Terni ci siamo guardati negli occhi e c’è stata una reazione e un percorso di risultati utili guadagnati sul campo con il lavoro. A Cosenza c’è stato un incidente di percorso, ma siamo pronti alla partita fondamentale contro il Venezia. Siamo arrabbiati? Amareggiati, perché in campo abbiamo vissuto una gara in cui sembrava difficile perdere e potevamo fare di più e abbiamo analizzati gli errori".