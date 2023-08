Palermo, serve ancora un colpo a centrocampo

Il ritiro di Pinzolo si avvia verso la conclusione e il via del campionato è sempre più vicino. Non c'è più tempo per pensare, bisogna agire per il Palermo che inquadra quelle che sono le sue necessità. L'obiettivo prioritario dei rosanero è quello di rinforzare il centrocampo. Magari con un giovane stile Desplanches/Vasic. Il nome che salta all'occhio è quello di Matteo Prati, classe 2003 che solo lo scorso anno ha esordito nel calcio professionistico con la maglia della Spal. Ha ben figurato in stagione e al Mondiale Under 20, può essere una buona opportunità per il futuro.