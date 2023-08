Palermo, sfumano i colpi Prati e Morutan. Caccia all’esterno sinistro

Cattive notizie arrivano da radiomercato per il Palermo. Dopo la bella quanto sfortunata prova in Coppa Italia contro il Cagliari, sono sfumati due obiettivi per rinforzare ulteriormente la squadra di Corini. Perché due dei colpi su cui i rosanero puntavano molto, Matteo Prati e Olimpiu Morutan, hanno scelto altre strade e non raggiungeranno il club di Viale del Fante. Il primo, centrocampista classe 2003 ha infine scelto di trasferirsi al Cagliari con il rilancio del club sardo che si è rivelato decisivo. Il calciatore voleva la Serie A e l'ha avuta, presto dovrebbe arrivare l'ufficialità. Il secondo, invece, pareva ad un passo dal vestire rosanero e invece ha deciso di tornare al Pisa. Con il club toscano ha ben figurato lo scorso anno e vi tornerà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni (medesima cifra offerta dal Palermo). Infine per la fascia sinistra di difesa nel mirino ci sono sempre Corrado, Beruatto e Di Chiara.