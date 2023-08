Palermo, Silipo verso la cessione in Serie C

L'attaccante ha mercato in Serie C e la cessione potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Tornato a Palermo dall'esperienza alla Juve Stabia, il futuro di Andrea Silipo non sarà in maglia rosanero. Il calciatore non rientra nei piani di Eugenio Corini per la squadra che andrà alla caccia della promozione in Serie A quest'anno e potrebbe partire già quest'estate. Su di lui ci sono due club di Serie C particolarmente interessati. Si tratta dell'Audace Cerignola e del Cesena, con il primo molto più avanti rispetto al secondo. Lo scorso anno ha chiuso con buoni numeri, cinque gol, tre assist e 31 presenze e un accordo potrebbe esser trovato nei prossimi giorni.