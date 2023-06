Palermo, sirene dall’Arabia Saudita anche per Brunori

L'Arabia Saudita bussa anche alla porta della Serie B e mette nel mirino Matteo Brunori. Più precisamente, l'attaccante fresco di rinnovo con il Palermo - fino a giugno 2027 - sarebbe entrato tra gli obiettivi di mercato dell'Al Duhail, il quale avrebbe aperto i primi contatti convinto di voler acquisire il giocatore. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, però, i negoziati procederebbero con molta calma per il buon esito della trattativa. Perché l'attaccante rosanero non sarebbe particolarmente entusiasta dell'offerta saudita, ma neanche del tutto convinto a rifiutare. Probabilmente per la decisione finale dell'attaccante di volare in Saudi Pro League serve qualche dollaro in più. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ad oggi è tutta un'incognita.