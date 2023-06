Palermo, Soleri non rientra nei piani del club… Sarà addio?

Il Palermo ragiona in ottica prossima stagione e sfoltisce la rosa cedendo pezzi meno pregiati o, comunque, meno utili alla causa. Tra questi vi sarebbe anche l'attaccante Edoardo Soleri che non rientrerebbe più nei piani dei rosanero per il futuro. In questa stagione ha collezionato 29 presenze, 4 gol e 2 assist ma forse non bastano per rientrare nel progetto tecnico. Per cui, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il classe '97 potrebbe dire addio proprio quest'estate per cercare una piazza che gli assicuri più continuità. Magari in Serie C, dove - secondo la fonte - l'Arezzo si sarebbe detto interessato.