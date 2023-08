Palermo, Soleri resta e rinnova fino al 2026

Clamoroso dietrofront di mercato del Palermo, che cambia idea riguardo il futuro di Edoardo Soleri. Fino a pochi giorni fa infatti, l'attaccante era stato messo alla porta dai rosanero quale priorità era quella di venderlo al miglior offerente in Serie C. Poi l'operazione Diego Valencia e i vertici del club siciliano cambiano idea. L'attaccante classe 1997 rinnoverà il proprio contratto nei prossimi giorni e prolungherà di un anno. Il calciatore si legherà così ai rosanero fino al 2026. Dettaglio celato che però risulta importante è la volontà del calciatore. Perché Edoardo Soleri non ha mai detto di voler lasciare il Palermo, anzi. Lui ha sempre voluto vestire i colori rosanero ed è pronto a farlo per ancora diversi anni, con la fiducia del club sulle spalle.