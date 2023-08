Palermo, Soleri verso il Brescia. Per l’attacco si pensa a Olimpiu Morutan

Esce un attaccante, ne entra un altro: sono due gli obiettivi in attacco per il club rosanero

Continua il calciomercato del Palermo, anche dopo la convincente vittoria in amichevole contro il Trento. I rosanero hanno ancora necessità di risolvere un nodo in uscita, quello di Edoardo Soleri. Come sappiamo, l'attaccante non rientra più nei piani di Eugenio Corini che lo lascerebbe partire volentieri così da liberare uno slot nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che la prossima sua prossima destinazione possa essere il Brescia. Ancora tutto da sbrigare e da vedere, ma ci sono contatti e positività per il buon esito dell'operazione.