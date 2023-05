Palermo, Soleri: “Vogliamo i playoff e faremo di tutto per raggiungerli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Time , Edoardo Soleri si è espresso sull'attuale situazione del Palermo . I rosanero hanno pareggiato nuovamente e allontanato l'obiettivo playoff, che ora dista due lunghezze. Sono tre le avversarie - Ascoli, Venezia e Reggina - che la squadra di Corini dovrà battere a suon di punti, con lo stesso attaccante che ci crede. "Ovviamente siamo ancora arrabbiati per la partita contro il Como, perché volevamo assolutamente vincere. Ora però concentrati sulla gara di sabato, contro la Spal. Oltre ai tifosi anche noi vogliamo disputare i playoff e faremo del nostro meglio per raggiungerli".

Successivamente, l'attaccante rosanero è tornato sull'approdo in squadra e sul processo di inserimento. Guadagnatosi la fiducia di Eugenio Corini, Soleri è uno dei punti chiave dell'undici del Palermo: " Inizialmente è stato complicato, perché tutti vorremmo giocare. L'importante è stare concentrati ed allenarsi al meglio per guadagnarsi un’opportunità". Passando invece al presente: " Adesso sono contento di avere trovato spazio, ma la cosa più importante è il Palermo , ci teniamo a finire al meglio questo campionato".

Infine, Soleri ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi. Quelli che lo hanno sostenuto sempre, nelle buone e cattive prestazioni e che lo stesso calciatore ringrazia: "Ringrazio per tutto quello che fanno per noi, sia in trasferta che in casa. Sono sempre stati il nostro 12esimo uomo in campo. Beh, li aspettiamo allo stadio“.