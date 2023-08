Palermo, spesa in casa Reggina

Il mercato delPalermo continua sulla falsariga delle ultime settimane. Priorità rimane quella di rinforzare la rosa, come sul versante sinistro, cui i rosanero hanno già le idee chiare. In pole rimane Niccolò Corrado, ma in alternativa c'è già pronta la trattativa per Gianluca Di Chiara. Il club di Viale del Fante ha stretto i contatti con l'entourage del calciatore. Contatti riaperti poi per un altro giocatore della Reggina, Rigoberto Rivas, utile per rinforzare l'attacco. Sull'altro fronte, i rosanero risultano particolarmente interessati anche a Simone Santoro. Il centrocampista classe '99 ha fatto le giovanili e ora lo rivogliono indietro. Servirà un'offerta maggiore ad un milione di euro.