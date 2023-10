Palermo-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla in tv

Palermo-Sudtirol, dove vedere la partita

La partita, in programma domenica 1 ottobre alle 16,15, sarà trasmessa sulla pay tv e pay per view in differenti opzioni: in diretta tv su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW). E in live streaming sulla piattaforma DAZN. Inoltre, la redazione di Calciorosanero.it vi fornirà la consueta diretta testuale.