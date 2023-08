Palermo, suggestione Kourfalidis per completare il centrocampo

Spunta anche il nome di Christos Kourfalidis per il mercato del Palermo. Come noto a tutti, i rosanero sono alla ricerca degli ultimi due rinforzi della sessione, uno a centrocampo e l'altro in attacco. E riguardo per il primo, il club di Viale del Fante pare non avere un obiettivo ben preciso ma segue diverse piste. Tra queste anche quella che porta a Kourfalidis, centrocampista del Cagliari che però gode dell'interesse di diversi club di B. Il Palermo ha di recente fatto un sondaggio per comprendere le condizioni di un eventuale trasferimento. Ma è anche vero che una domanda può diventare presto trattativa. Vedremo. C'è da dire però che il centrocampista si adatterebbe alla perfezione a quelle che sono le richieste di Eugenio Corini, quindi i dialoghi potrebbero evolversi nel giro di poche ore.