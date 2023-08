Palermo, suggestione Verdi per l’attacco. Si riflette ancora su Verre

Simone Verdi la suggestione per l'esterno d'attacco, ma c'è la concorrenza. Verre non convince il club ma rimane una possibilità

Archiviata la trattativaha ancora due operazioni da concludere sul mercato. Riguardano gli altri due reparti rimasti scoperti, cioè centrocampo e attacco. In mezzo al campo si cerca un centrocampista molto duttile, in grado di rendere sia da mezzala che da regista. Nei giorni scorsi il club di Viale del Fante si era concentrato sull'ipotesi argentina Redondo, ma da parte dell'Argentinos Juniors non c'e mai stata apertura. Ora il nome più accreditato è quello di Valerio Verre, ma difficilmente i rosanero faranno un passo indietro rispetto alla decisione presa ad inizio sessione. Su questo fronte si attendono ulteriori novità. Più certezze arrivano invece per quanto riguarda il reparto offensivo. Il Palermo è alla ricerca di un attaccante esterno che offra uno spunto in più alla manovra. A lungo il profilo sondato è stato quello di Rivas della Reggina, ma ancora nulla di fatto. I rosanero stanno ora riflettendo su Simone Verdi del Torino. Su di lui c'è anche la concorrenza del Como ma si attende la risposta del giocatore.