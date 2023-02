Palermo-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di Serie B.

Palermo-Ternana si gioca oggi, martedì 28 febbraio per la 27^ giornata di Serie B . Turno infrasettimanale in cadetteria che mette davanti le due squadre a caccia di punti importanti.

Palermo-Ternana, le ultime

36 punti in classifica per il Palermo di Corini che arriva da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre. 34 le lunghezze della Ternana che sta vivendo dei giorni difficili con l'addio di mister Andreazzoli e il ritorno di Cristiano Lucarelli in panchina (non senza problemi di clima tra tifoseria e presidente Bandecchi).