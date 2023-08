Palermo, trattativa ai dettagli per il terzino Lund

Buone notizie in casa Palermo. Fronte laterale sinistro pare ormai sciolto il nodo che tanto è rimasto in dubbio nelle scorse settimane, con un "si" che proprio non voleva arrivare. A giungere presto in Sicilia sarà il terzino Kristoffer Lund. Trattativa è ai dettagli e prossima alla conclusione. Nelle prossime ore sbrigherà le visite mediche e apporrà la sua firma sul contratto con la sua nuova squadra quale durata non è ancora nota. Sarà il settimo acquisto del club di Viale del Fante e arriverà a titolo definitivo dietro corrispettivo di 2,5 milioni di euro. E dimostrazione arriva dallo stesso calciatore, che nella scorsa partita contro lo Zalgiris ha salutato i tifosi soffermandosi decisamente più del solito. Già che un saluto, pareva un addio ed è anche ciò che riportano le varie fonti.