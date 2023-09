Palermo, tre rosanero diventano studenti universitari

STUDI: Come annunciato dai profili ufficiali del club, i tre calciatori hanno deciso di iscriversi all'Università di Palermo e continuare gli studi. Questo il messaggio inviato loro dal rettore Massimo Midiri: "Mi sembra di conoscere ragazzi che amano lo sport ed il calcio in generale, per cui credo che un calciatore che si iscrive all'Università sia un bellissimo messaggio per tutti, giovani e meno giovani. Non resta altro che inviarvi i miei migliori auguri per il campionato e per il vostro percorso di studi". Aurelio e Marconi hanno scelto di studiare Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Soleri invece Scienze della Comunicazione.