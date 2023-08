Palermo, trovato l’accordo con il Lecce per Di Francesco

Federico DiFrancesco sarà presto un nuovo calciatore del Palermo. L'attaccante esterno del Lecce era una delle possibilità prese in considerazione dal club di Viale del Fante, che cercava un profilo esperto per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerata con tanto di accordo di massima con il club salentino. A Lecce non è considerato "inamovibile" per cui la suggestione rosanero diventa un'opportunità per ripartire da una grande piazza con importanti ambizioni. La trattativa pare avere passo veloce, la fumata bianca definitiva potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore.