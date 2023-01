Palermo, Tutino: “Da tre giorni mangio fuori e non riesco a pagare un conto”

Prime parole in sala stampa per il nuovo arrivato in casa Palermo, Gennaro Tutino: "Sono tre giorni che mangio fuori a Palermo e non sono ancora riuscito a pagare un conto. È già come sentirsi a casa. Voglio ricambiare questo affetto e la fiducia del club con le mie prestazioni in campo. Posso dare molto e fare sempre meglio, a partire dagli allenamenti quotidiani: più qualità potremo offrire al mister e meglio sarà per la squadra. Al mio agente ho detto subito di chiudere questa trattativa perchè Palermo come piazza mi andava benissimo".