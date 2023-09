Palermo, ufficiale Coulibaly in prestito. Preso anche Peda

Il Palermo ha perfezionato l'organico di squadra in queste ultime ore di calciomercato. Con l'uscita di Damiani, che va alla Juventus Next Gen, i rosanero hanno annunciato l'acquisto di Mamadouo Coulibaly dalla Salernitana. Il centrocampista arriva in prestito con opzione per il riscatto e - come riportato dalla nota ufficiale del club rosanero - sarà presto presentato in conferenza stampa. Con il senegalese al Palermo si trasferisce anche il difensore Patryk Peda. Classe 2002, si tratta di un'operazione a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2028. Il giocatore però rimane in prestito alla sua ex squadra, la Spal.