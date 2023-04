Palermo, un bicchiere d’acqua e una bottiglia costati 5 mila euro al club

Il Palermo è stato sanzionato dal Giudice sportivo dopo aver esaminato il referto dell'arbitro successivamente al match al Barbera contro il Benevento finito con il punteggio di 1-1. Nella riunione di oggi Ines Pisano ha assunte le seguenti decisioni sul Palermo multato di ben 5 mila euro "per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d'acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d'acqua contenenti del ghiaccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.