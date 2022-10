Palermo, una giornata di squalifica al direttore sportivo Rinaudo

Squalifica per il neo direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo. Il dirigente rosanero è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie B dopo il match contro il Cittadella terminato 0-0 per le proteste contro l'arbitro. Il Giudice Sportivo Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 25 ottobre 2022, ha assunto le decisione qui di seguito riportata: