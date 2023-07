Palermo, Vasic: “Come si fa dire di no a questo club? È un sogno”

Il nuovo arrivato in casa Palermo alimenta speranze ed ambizioni. Si tratta di Aljosa Vasic , fantasista classe 2002 appena trasferitosi in rosanero dal Padova. Queste le sue parole in conferenza stampa: "È come se stessi vivendo un sogno - ha dichiarato il giocatore direttamente dal ritiro in Trentino Alto Adige -. Appena sono venuto a conoscenza dell'interesse del Palermo, ho detto subito di si. Mi hanno cercato e voluto con insistenza, questo vuol dire che hanno fiducia in me ed io in loro. Posso crescere tanto qui" . Il talento è uno dei grandi colpi di mercato di questa finestra estiva, arrivato poche settimane fa con un contratto che lo lega ai colori rosanero fino a giugno 2028.

Ma per la sua scelta è stato decisivo anche qualcun altro: "Andelkovic mi ha parlato di Palermo, è anche grazie a lui se ho subito detto di si. Lui è stato importantissimo per me e me ne ha parlato molto bene". Infine, Aljosa Vasic ha concluso parlando di campo, di quelle che sono le sue caratteristiche ma anche delle sue ambizioni: "Sono di giocare in Serie A un giorno, per me la B è solo un passo avanti. Ho fatto diversi ruoli in carriera, per cui sono un giocatore molto duttile che ha imparato sia ad attaccare che a difendere. Sono carico e non vedo l'ora, voglio fare le cose fatte bene...".