Palermo, verso lo Spezia: Di Mariano torna in gruppo, out Coulibaly

In vista della gara di lunedì contro lo Spezia, il Palermo recupera Di Mariano che torna ad allenarsi in gruppo. Risentimento per Coulibaly

Ancora pochi giorni prima del ritorno dei campionati e l'arrivederci alla pausa Nazionali. Il Palermo tornerà in campo lunedì contro lo Spezia e buone notizie giungono dall'infermeria per Eugenio Corini. Ripresa la preparazione a torretta in vista della sfida contro i liguri, il club ha annunciato il rientro in squadra di Francesco DiMariano che è tornato ad allenarsi in gruppo. Le sue condizioni sono buone e ha solo bisogno di mettere nuovamente minuti sulle gambe. Lavoro differenziato invece per Alessio Buttaro, quale recupero si fa sempre più lungo e complicato. Notizie meno confortanti giungono da Mamadou Coulibaly che ha riscontrato un lieve problema muscolare domenica e da giorni segue un percorso con i fisioterapisti. L'entità del risentimento non è ancora nota e gli esami saranno effettuati giovedì, con tanto di tempi di recupero che i rosanero sperano possano essere brevi.