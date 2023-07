L'amarezza per il finale della scorsa annata è alle spalle, per la squadra e per i tifosi. A confermarlo, l'entusiasmo che si respira in città. Infatti, si registrano 2.110 abbonati, dopo appena quarantotto ore dall’apertura della campagna abbonamenti. Numeri positivi e che sono in linea con quelli dello scorso anno e che raccontano la passione dei tifosi rosanero sempre molto vicini alla squadra.