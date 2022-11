Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia

Nato a Varese, Vanoli ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato due presenze con la Nazionale maggiore italiana, vincendo la Coppa UEFA con il Parma e la Coppa Italia sia con il Parma che con la Fiorentina, e totalizzando 135 presenze in Serie A e 130 presenze in Serie B – tra cui le stagioni 1993/94 e 1994/95 con il Venezia – oltre a due stagioni all’estero con i Rangers in Scozia e l’Akratitos in Grecia.

Il percorso da tecnico di Vanoli è iniziato a Coverciano, prima come allenatore in seconda delle nazionali Under 16 e Under 17, poi come allenatore delle squadre Under 18 e Under 19 e infine come assistente tecnico della nazionale maggiore.