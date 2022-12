Pareggia il Genoa, un punto a testa per Spal e Palermo. La Reggina passa a Como

Alle 15 è andata in scena la 17^giornata di Serie B. Il Genoa non è riuscito a confermare con una vittoria la buona prestazione della scorsa settimana contro il Sudtirol. Ad Ascoli i rossoblù non riescono andare oltre lo 0-0, in un match con poche emozioni e poche occasioni da gol. A Ferrara la Spal passa in vantaggio col Palermo con Meccariello, ma il solito Brunori pareggia i conti per i rosanero. La Reggina espugna un campo difficilissimo come quello di Como: la squadra di Inzaghi conquista il successo grazie al rigore trasformato da Hernani al 78' e si porta a meno tre punti della vetta in attesa del Frosinone.