Pari tra Cagliari e Reggina, un punto anche per la Spal. Il Palermo trionfa a Modena

Alle 14 si sono disputati i match valevoli per l'11^giornata di Serie B. Torna alla vittoria il Palermo, mentre Cagliari e Reggina non riescono ad andare oltre il pareggio; vince il Parma, così come il Frosinone, che in rimonta batte il Cosenza e conquista la momentanea vetta della classifica. Il "Vigorito" si conferma ancora bestia nera del Pisa, che non riesce mai a battere il Benevento in terra sannita. La Spal, dopo il momentaneo vantaggio, si deve accontentare di un punto nella gara contro il SudTirol. Cade ancora il Venezia con l'Ascoli.