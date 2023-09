Parma, 10mila euro di multa dal Giudice Sportivo. Sanzionata anche la Reggiana

C'è anche il Parma tra i club sanzionati dal Giudice Sportivo dopo questa quarta giornata di Serie B. I crociati sono stati multati essenzialmente per il comportamento dei propri tifosi che hanno continuamente impedito il corretto svolgimento della partita. Questo il comunicato: "Multa per avere, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune monete una delle quali lo colpiva senza conseguenze lesive e un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti". Il club dovrà pagare una multa da 10euro, ma non sarà il solo. Anche gli avversari della Reggiana, sono stati sanzionati con 8 mila euro di multa: "Per aver, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti".