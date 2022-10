Parma, 31 ottobre speciale: al Tardini il primo party di Halloween per tutti

L'iniziativa del club ducale per la festa di Halloween.

Redazione ITASportPress

Il 31 ottobre è una giornata speciale in quanto si festeggia Halloween. Anche il mondo del calcio non è indifferente a questo appuntamento. Vedere per credere cosa ha organizzato il Parma. Il primo party ufficiale dei ducali allo stadio Tardini.

Sul sito ufficiale del club è possibile leggere tutti i dettagli dell'evento.

"Sono più di 500 gli iscritti che potranno vedere lo stadio vestito da Halloween. Lunedì 31 ottobre è in programma il primo “Tardini Halloween Party”, una maxi-evento per grandi e piccoli, organizzato in collaborazione con lo sponsor del Parma Calcio, mYes (My English School), e dall’Academy Parma Calcio", le parole del comunicato.

E ancora: "Nel tardo pomeriggio, verso il calar della sera, alle ore 17:00, l’ingresso pedonale (dall’arco monumentale) sarà aperto a tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla festa e ai tanti giochi che saranno proposti. Il primo appuntamento sarà il “meet&greet” con i calciatori e le calciatrici della Prima Squadra Maschile e Femminile: saranno presenti Simone Romagnoli, Yordan Osorio, Antoinette Jewel Williams e Giulia Verrino".

"Dopo le foto, i selfie e gli autografi con i nostri campioni, nel Village che è stato allestito nell’area antistante la tribuna Petitot, ci sarà la possibilità di impegnarsi in corso specifici, a tema Halloween, naturalmente. Corsi di intaglio della zucca, il truccabimbi e la creazione delle bags in cui contenere le caramelle della tipica tradizione che anticipa il giorno di Ognissanti".

Tante attività nel corso della serata: "'Dolcetto o scherzetto?' Sarà il rituale ritornello dell’Escape Room, organizzata nel Village, dove grandi e piccoli, in diversi livelli si dovranno confrontare con indovinelli per vincere i premi a disposizione: un percorso che sarà itinerante e si svilupperà con un bellissimo tour dello stadio Tardini, fra il campo, gli spogliatoi e gli skybox. Un tuffo nella storia? Il Museo del Tardini sarà aperto a visite guidate. E, visto che è la notte di Halloween, non mancheranno tante altre sorprese…".

Infine anche una sorpresa: "La conclusione dell’evento, per gli oltre 500 iscritti, sarà intorno alle ore 21:00: nelle aree hospitality dello stadio è previsto un aperitivo, un momento conviviale che sarà impreziosito da giochi a tema in lingua inglese e in italiano. Finita qui? La notte di Halloween lascerà un dolce ricordo a tutti i partecipanti, perché a ciascuno di loro saranno ceduti a titolo gratuito due biglietti per assistere alle partite Parma-Cittadella (Prima Squadra Maschile) e Parma-Juventus (Prima Squadra Femminile).

Dolcetto o Scherzetto? E’ la notte di Halloween, è il Tardini Halloween Party…".