Parma, accordo con Partipilo l’erede di Franco Vazquez

Il Parma lavora per ingaggiare in via definitiva l'erede del Mudo Vazquez che è Anthony Partipilo. Il trequartista classe '94 è un calciatore di proprietà della Ternana e ha già mostrato ampi margini di miglioramento, come testimoniato dalle 7 reti messe a segno la passata stagione. Per cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, i ducali starebbero accelerando le trattative per assicurarsi il calciatore prima della concorrenza. Le cifre sarebbero ancora in discussione, con i due club che si incontreranno nelle prossime ore per chiudere l'affare. In ogni caso si tratta intorno alla cifra di 1,5 milioni di euro, d'accordo per entrambe le parti.