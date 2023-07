Parma, addio Vazquez: “Nessuno si è fatto vivo per rinnovo. Sarei rimasto”

Il numero 10 dei Ducali saluta quindi il club non senza amarezza: "Cosa ho pensato? Ho accettato la decisione. Cosa devo pensare? Perché non ho rinnovato? Perché nessuno è venuto a parlarmi di rinnovo e di niente. Non si può parlare di rinnovo se non c'è una negoziazione. Ma anche questo è il calcio. Peccato...Ho pianto perché non sono riuscito a portare il Parma in Serie A. Dietro quello sfogo c’erano anche le lacrime per l’anno scorso. È stato un accumulo. Ho fatto di tutto per aiutare il Parma, ma non è bastato. Quest'anno eravamo vicini all'obiettivo e vederlo sfumare è stato un po' come vedersi crollare il mondo addosso".