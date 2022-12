Parma arriva la quarta maglia ‘compleanno’: i tifosi hanno scelto i dettagli

"La maglia del 109° compleanno del Parma Calcio è ispirata alla divisa indossata durante la vittoriosa finale di Coppa Italia 2002, contro la Juventus. Nel mese di Settembre, attraverso il sondaggio 'Dai voce alla tua passione', sono stati i tifosi gialloblu a decidere alcuni dei dettagli che impreziosiscono la maglia. In particolare, è stato votato lo sfondo sulle fasce laterali della maglia, che riporta una grafica stilizzata della Coppa Italia in colore oro, su fondo blu. All'interno del colletto è stampato, per la prima volta nella storia del Club, un coro dei nostri tifosi "Siam sempre qui, insieme a te, coi gialloblu combatterem". Sul retro del colletto, infine, è stato votato un ricamo celebrativo per il ventennale (2002-2022) dalla vittoria della Coppa Italia.