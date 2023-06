Parma avanti con Pecchia: rinnovo fino al 2025

il Managing Director Sport del Parma Roel Vaeyens ha aggiunto: "La passata stagione, Fabio e il suo staff sono riusciti a ottenere risultati positivi con la squadra, raggiungendo la qualificazione alle semifinali dei playoff. Durante i nostri incontri di fine stagione, abbiamo discusso insieme a Fabio e al Presidente su come vogliamo affrontare il prossimo campionato per fare meglio e realizzare le ambizioni del club. E’ stato chiaro fin dall'inizio che volevamo continuare la nostra collaborazione, che ha portato anche a questa estensione del contratto. Siamo felici che Fabio creda nella filosofia del Parma Calcio, auguriamo a lui e alla squadra tutto il meglio per la prossima stagione".