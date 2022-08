Parma-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Esordio per la Serie B, in campo alle 20:45 Parma e Bari.

Tutto è pronto per la nuova stagione della Serie B . In campo questa sera, venerdì 12 agosto, alle 20:45, Parma-Bari che daranno inizio all'annata 2022-23 del campionato cadetto. Si gioca al Tardini un match subito di livello tra due storiche squadre blasonate.

Grande entusiasmo per il debutto della Serie B con Parma e Bari chiamate ad iniziare col piede giusto. Alla guida dei gialloblù ci sarà Fabio Pecchia, l'allenatore artefice della promozione in Serie A della Cremonese nello scorso anno. A guidare gli ospiti, invece, ecco Michele Mignani, allenatore del Bari promosso in Serie B da vincitore del girone C dell'ultimo campionato di Lega Pro.