Parma-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il lunch match della 16.ma giornata di Serie B è Parma-Benevento che si sono incontrate soltanto nello scorso campionato cadetto: vittoria dei crociati per 1-0 all’andata in casa e pareggio, per 0-0, al ritorno. Fabio Pecchia e Fabio Cannavaro si sono sfidati 12 volte da giocatori in Serie A, con sette vittorie dell’attuale allenatore del Benevento contro le due del tecnico del Parma (3N); i due hanno anche condiviso lo spogliatoio nel Napoli, dal 1993 al 1995. L’ivoriano Drissa Camara – in gol in due delle ultime tre partite di campionato – è il più giovane centrocampista straniero con almeno due reti all’attivo in questa Serie B (classe 2002).