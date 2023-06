Parma, Bernabé: “Una seconda casa ormai, ma sul futuro vediamo…”

Adrian Bernabé è intervenuto riguardo l'esperienza al Parma e quello che potrebbe essere il suo futuro: "Sono contento di essere a Parma. Mi trovo molto bene qui e sono contento sia per il progetto che per la stagione che abbiamo disputato. Ormai è come una seconda casa per me ma sul futuro non ho nulla da dire, potrebbe succedere la qualunque". Successivamente il centrocampista ha parlato della scelta di approdare in Italia, un intuizione per cui deve dire grazie a qualcuno: "Sono in Italia per Enzo Maresca che ho conosciuto ai tempi del Manchester City, è stato determinante per la mia scelta".