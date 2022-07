Parma, Buffon e il siparietto con una tifosa: “Resti?”, la risposta del portiere…

Gianluigi Buffon è sempre il numero uno. Lo sanno bene anche i suoi tifosi del Parma che in queste ore hanno voluto avere chiarezza relativamente al futuro del portierone. Dopo la prima giornata di lavoro in Val di Pejo, l'estremo difensore italiano si è concesso ai tifosi crociati presenti in Trentino per foto e autografi di rito.