Parma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Grande voglia di fare bene per il Cagliari di Ranieri che non intende perdere il vantaggio ottenuto all'andata. I sardi si affideranno a Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Prelec, Lapadula. Scalpita in attacco Luvumbo, protagonista assoluto dell'andata con due reti e il rigore procurato.

Parma-Cagliari , sfida valida per il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie B, si giocherà come detto oggi sabato 3 giugno 2023 allo stadio Ennio Tardini. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20:30.

Per vedere la partita ci saranno diverse modalità. Saranno, infatti, DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere il match. In particolare in streaming con DAZN e Helbiz Live mentre con Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). In streaming con Sky Go.