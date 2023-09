Parma, ecco il nuovo Tardini con il supporto dell’ICS

Buone notizie per il Parma. Il club ducale ha presentato al Comune il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo stadio Tardini. L'incontro è avvenuto nella mattinata di mercoledì e il prospetto prevede la demolizione dell'attuale struttura per ricostruirne una del tutto nuova, una da 20.986 posti a sedere. Una munita di spalti coperti e accessibili alle persone con disabilità, oltre che aree di ristorazione realizzate in ogni settore. Per la realizzazione del progetto, inoltre, il Parma si è servito del supporto dell'ICS (Istituto per il credito sportivo). Questo ha dato una notevole mano al club dal punto di vista economico e finanziario delle operazioni. Il comunicato: "ICS ha supportato il Parma Calcio nella redazione del Progetto definitivo del nuovo stadio Ennio Tardini. Attraverso il servizio di Advisory, il Credito Sportivo ha fornito un supporto specialistico alla società per l'elaborazione del piano finanziario".