Parma-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per la gara di Serie B alle 16:15.

Redazione ITASportPress

Parma-Genoa si gioca oggi, domenica 5 febbraio 2023 alle ore 16:15 per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Match dal sapore di Serie A viste le storie dei due club che stanno provando a tornare ai vertici del mondo del pallone italiano.

Parma-Genoa, le ultime 30 punti per i padroni di casa del Parma, 40 per gli ospiti del Genoa che sotto la guida sapiente di Alberto Gilardino hanno dato una svolta al loro campionato tornando a poter credere fortemente alla promozione in Serie B. I ducali si affideranno con ogni probabilità a Benedyczak, Vazquez, Ansaldi alle spalle di Inglese.

Il Grifone, invece, punterà su Coda di punta con Aramu e Gudmundsson a sostegno. Frendrup e Badelj in cabina di regia.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match tra Parma e Genoa andrà in scena, come detto, oggi domenica 5 febbraio 2023 alle ore 16.15, allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Il match tra gialloblù e rossoblù sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Nel caso della opzione basterà accedere all’app dalla smart tv, oppure collegare una tv non smart a un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick o una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Su Sky, invece, sarà sufficiente sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite) o su Sky Sport (numero 251 e 271 satellite).

Tramite determinate tv è possibile accedere anche a Helbiz Live, altra piattaforma che consente di vedere la partita acquistando uno dei pacchetti disponibili.

In streaming la gara potrà essere seguita sempre con DAZN, Sky Go, Helbiz Live e NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Circati, Osorio, Ansaldi; Estevez, Bernabé; Benedyczak, Vazquez, Zanimacchia; Inglese. All. Pecchia.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Criscito; Gudmundsson, Aramu; Coda. All. Gilardino.