Parma, il sogno di Krause: “Serie A e riportare squadra in Europa…”

Il presidente dei Ducali ha grande ambizione per il futuro.

La storia del Parma è nota anche all'estero ed è per questo che al Guardian, Kyle Krause, presidente del club, esalta quanto fatto dal club ducale in passato e sogna di riportarlo agli antichi splendori. Nel corso della bella intervista al tabloid inglese, il patron gialloblù non ha nascosto le grandi ambizioni per il futuro.

"Il primo passo deve essere quello di essere promossi (in Serie A ndr). In secondo luogo, dobbiamo mantenere quello stato. E poi... sogniamo in grande, ovviamente, ma ci vuole tempo", ha detto Krause.

"Affinché il Parma abbia successo, dobbiamo sviluppare la nostra accademia e produrre i nostri giocatori. Il nostro chief performance and analytics officer, Mathieu Lacome, che si è unito a noi dal Paris Saint-Germain, sta facendo un ottimo lavoro alla guida".

Il progetto Parma riguarda anche le giovanili e lo stadio e Krause spiega: "Voglio che lo stadio sia un posto dove andare sette giorni su sette. Stiamo acquistando il terreno intorno al nostro centro di formazione e vogliamo portare qui tutte le nostre squadre. Avere un centro di allenamento adeguato è uno strumento per le nostre squadre giovanili e prime per essere competitive. Modelli? Voglio citare l'Ajax".

Un passaggio anche su Buffon e un aneddoto che esprime l'importanza di averlo in squadra: "C'è stato un momento che spiega bene chi sia Buffon. Non avevamo né il primo portiere né il secondo (Bufffon e Leandro Chichizola ndr) e abbiamo deciso di far giocare un ragazzo della nostra accademia, Edoardo Corvi, che sognava di vestire un giorno la nostra maglia della prima squadra. Chi c'era nello spogliatoio a parlargli prima della partita? Sì, potete immaginarlo: Buffon. Questa è la leadership".

Infine, il sogno: "Abbiamo questa storia fantastica che non molti club in Europa hanno. Non sappiamo quanti anni ci vorranno, ma l'obiettivo è tornare in Europa e riportare il Parma a competere a quei livelli".