Parma, Krause: “Tra cinque anni saremo stabilmente in Serie A. Pecchia è contento”

Le parole del presidente del club crociato

Redazione ITASportPress

Direttamente dal ritiro in Val di Pejo, il presidente del Parma Kyle Krause ha presentato il nuovo progetto del club crociato. Il patron dei Ducali ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi tra cui il ritorno in Serie A e il mercato. Queste le sue parole:

AMBIZIONI - "Sono una persona molto competitiva, per cui mi piace vincere. Penso che la nostra strada per il successo per la prima squadra deriveranno tanto da ciò che facciamo anche per il settore giovanile, quindi dobbiamo individuare la metodologia e l’approccio giusto affinché i giovani possano raggiungere uno sviluppo tale da essere impiegati in prima squadra. Per poter contribuire a questo sviluppo, andremo a potenziare il nostro settore di analytics, inserendo nuove risorse a livello di software e persone. L’obiettivo è ritornare in Serie A e poi tra cinque anni rivedo il Parma stabilmente in massima serie e che non debba più lottare per la retrocessione".

PECCHIA - "Incontrerò Fabio questo pomeriggio, ma ho avuto occasione di parlargli da quando è arrivato e con lui abbiamo detto che avrebbe voluto vedere i giocatori sul campo per capire su chi possa puntare in vista della prossima stagione. Penso di poter parlare anche a nome suo, dicendo che probabilmente non ha avuto grandi sorprese, ma sicuramente ha notato la presenza di diversi talenti e penso possa essere contento. Ovviamente sono a completa disposizione di Fabio, per sentire dove ritiene ci possano essere esigenze per ingressi di nuovi giocatori. Per come gioca Fabio, per come gioca il Parma, sappiamo già che abbiamo bisogno di più esterni, di giocatori di profondità, non abbiamo una mancanza di talenti, ma abbiamo bisogno di ruoli più specifici".