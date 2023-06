Parma, l’estero chiama Benedyczak: interesse da Premier e Bundesliga

Due club esteri in pressing per l'attaccante, ma il Parma non ha intenzione di vendere a meno di... offerta folle

Redazione ITASportPress

Mercato in uscita per il Parma, che potrebbe perdere il talentuoso attaccante Adrian Benedyczak quest'estate. Secondo quanto riportato da ParmaLive.com, il classe 2000 sarebbe entrato nei radar di diversi club esteri. Dalla Premier League, in particolare, vi sarebbe l'interesse del Bournemouth su quello di altri club minori. Come dalla Bundesliga, dove in prima fila vi sarebbe l'Hoffenheim. In ogni caso nessun'offerta è stata ancora formulata e alcuna offensiva registrata. Si tratta solo di un interessamento "approfondito" cui seguiranno le intenzioni del calciatore se lasciare i ducali e volare all'estero o continuare sotto la guida di Pecchia.