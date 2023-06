Parma, nuova programmazione condita da maggior numero di prestiti

Il Parma potrebbe cambiare volto la prossima stagione, anche sulla base di una strategia che sembra non aver funzionato. Perché puntare tutto su giocatori di proprietà, anche esperti del campionato, non ha infatti portato risultati ai ducali che riflettono sulla strada da intraprendere per il futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il presidente Kyle J. Krause starebbe lavorando su una nuova programmazione condita da una maggiore quantità di prestiti. In questa maniera, dunque, l'obiettivo sarebbe quello di abbassare i costi ed aumentarne la resa sul campo. Perchè se un giocatore non è tuo devi pagarlo solo in determinate circostanze. Insomma, sei sempre meno limitato.