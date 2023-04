Parma-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita di oggi, sabato 1 aprile 2023, tra Parma e Palermo potrà essere seguita dai tifosi non solo allo stadio ma anche in tv e in streaming.

Gli appassionati del campionato cadetto e in generale i tifosi delle due formazioni potranno vedere in diretta tv e in streaming la partita su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky. Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio Sky Go. Poi c'è l'alternativa NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà essere seguita anche su DAZN e su Helbiz Live, che trasmettono tutte le partite del campionato cadetto.