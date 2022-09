Parma, Pecchia: “Con la Ternana serviranno ritmo e pressing. Buffon dal 1′? Vediamo”

"Non ho visto l'episodio del rigore. Abbiamo pareggiato alla fine e abbiamo provato a vincerla, rimane la voglia di andare a prenderci il risultato. Sull'episodio faccio fatica a comprendere la decisione, ma ho parlato col quarto uomo e per loro era tutto apposto. Ora ci attende una squadra importante come la Ternana che da tre anni ha lo stesso allenatore e lo scorso anno ha finito bene. È una squadra esperta con un reparto offensivo in cui è arrivato un giocatore importante come Favilli. Una squadra chiara, che davanti ha giocatori di qualità, fisicità, esperienza e quel pizzico di malizia che fa girare le situazioni. Noi dobbiamo fare le nostre cose, migliorandole e dando ritmo nel pressing e nell'aggressione. Poi sarà il campo a determinare il tutto. Buffon? Gigi è in buone condizioni, è con noi quotidianamente ed è un valore aggiunto. Se sarà della partita non cambia nulla, vedremo, ma non modifica la sua importanza".