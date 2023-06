Parma, Pecchia: “Convinto della prestazione, insieme per arrivare in fondo”

Il messaggio di Pecchia in conferenza, che chiama a rapporto i tifosi e ricorda le difficoltà passate in stagione

"Tutti insieme per arrivare in fondo" è la frase ad effetto cui fa ricorso Fabio Pecchia per caricare i propri ragazzi. Si, perché domani il Parma affronterà il Cagliari alla ricerca di una clamorosa rimonta, nella speranza ed ambizione di raggiungere la finale playoff Serie B. Una partita complicata che vede i crociati partire proprio con un gol di svantaggio, ma il tecnico non ha dubbi: "Sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione, poi a fine gara vedremo - si legge nel sito ufficiale del club - Se hanno meritato loro gli faremo i complimenti ma non ci tireremo indietro e daremo tutti noi stessi".