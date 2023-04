Parma, Pecchia: “Grande rimonta oggi, ma pensiamo già alla prossima”

Le parole del tecnico nel post partita che ha analizzato la vittoria in rimonta

Intervenuto nel post partita diParma-Cagliari, Fabio Pecchia ha effettuato un'analisi del match. Appuntamento di 34esima giornata che ha visto i crociati rimontare l'iniziale svantaggio, per poi collezionare un successo fondamentale: "È stata una bella partita, con due squadre che hanno giocato per vincere. Poteva succedere di tutto, perchè nella prima parte siamo andati sotto anche se avremmo meritato qualcosa in più. A volte ci è capitato questo tipo di gare".

"Vittoria di rimonta contro una grande squadra. Costruiamo ancora perché si, siamo sempre in fase di costruzione nonostante manchino solo 4 partite. Non c’è tempo di festeggiare, il campionato e le partite incombono" ha dichiarato Fabio Pecchia, il quale riconosce che il campionato non è ancora concluso e tutto può accadere. Poi, intima concentrazione al Parma: "C’è solo da pensare quello che abbiamo davanti. Con il piglio giusto la prossima settimana".

Insomma, Fabio Pecchia è al settimo cielo per la vittoria odierna contro il Cagliari, anche per come questa sia arrivata. Ora il Parma occupa la quinta casella di Serie B a quota 51 punti, con importante distacco per la zona playoff.