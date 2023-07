Parma, priorità Coda per l’attacco

È Massimo Coda la priorità del Parma per questa sessione di mercato. I ducali sperano di rinforzare il reparto offensivo, a maggior ragione dopo l'addio di Vazquez, e in pole ci sarebbe proprio l'attaccante in uscita dal Genoa. Unico problema, l'agguerrita concorrenza di Palermo, Modena e Cremonese. Ma, secondo quando riportato da La Gazzetta di Parma, i gialloblu sono pronti a tutto pur di aggiudicarsi il classe '88, il quale in Serie B ha sempre messo in mostra ottime prestazioni. Per lui si tratterebbe dunque di un ritorno, visto che ha vestito la maglia dei ducali nella stagione 2014/2015 mettendo a segno due reti in diciotto presenze.